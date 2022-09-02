أصحاب الشاحنات يعتصمون أمام مرفأ طرابلس!

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اعتصم أصحاب شاحنات النقل الخارجي أمام مرفأ طرابلس، احتجاجاً على عدم السماح لهم بشحن بضائعهم الى الداخل اللبناني بعد توقف خطوط النقل الخارجي، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد.وتحدث عضو اتحاد النقل البري محمد كمال الخير، فقال: "من أمام مرفأ طرابلس نعتصم اليوم، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي اصدره منذ شهرين، بالسماح لاصحاب شاحنات النقل الخارجي بالتنقل والعمل في الداخل اللبناني بعد اقفال خطوط النقل البري الخارجي"، مطالبا باسم أصحاب الشاحنات بـ"تنفيذ القرار، أو اصدار أذونات خاصة تقضي بالسماح لهم بالتنقل الحر، خصوصا أن مرفأ طرابلس يحتاج الى اعداد كبيرة من الشاحنات لتلبية متطلبات السوق اللبناني"، سائلا: "من المستفيد من الوقوف بوجه لقمة عيشنا؟".وشدد الخير على أن "توقف عمل اصحاب الشاحنات يضر بمصلحة طرابلس والمرفا والمناطق المجاورة، وبالوضع الاقتصادي للعائلات التي تعتاش من هذه المهنة، مع العلم أنهم يشكلون شريان حياة لنقل البضائع الى الداخل اللبناني".