Advertisement

لبنان

أصحاب الشاحنات يعتصمون أمام مرفأ طرابلس!

Lebanon 24
02-09-2022 | 06:51
A-
A+
Doc-P-986776-637977237100108682.jpg
Doc-P-986776-637977237100108682.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتصم أصحاب شاحنات النقل الخارجي أمام مرفأ طرابلس، احتجاجاً على عدم السماح لهم بشحن بضائعهم الى الداخل اللبناني بعد توقف خطوط النقل الخارجي، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال النقيب شادي السيد.
Advertisement

وتحدث عضو اتحاد النقل البري محمد كمال الخير، فقال: "من أمام مرفأ طرابلس نعتصم اليوم، احتجاجا على عدم تنفيذ قرار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية الذي اصدره منذ شهرين، بالسماح لاصحاب شاحنات النقل الخارجي بالتنقل والعمل في الداخل اللبناني بعد اقفال خطوط النقل البري الخارجي"، مطالبا باسم أصحاب الشاحنات بـ"تنفيذ القرار، أو اصدار أذونات خاصة تقضي بالسماح لهم بالتنقل الحر، خصوصا أن مرفأ طرابلس يحتاج الى اعداد كبيرة من الشاحنات لتلبية متطلبات السوق اللبناني"، سائلا: "من المستفيد من الوقوف بوجه لقمة عيشنا؟".

وشدد الخير على أن "توقف عمل اصحاب الشاحنات يضر بمصلحة طرابلس والمرفا والمناطق المجاورة، وبالوضع الاقتصادي للعائلات التي تعتاش من هذه المهنة، مع العلم أنهم يشكلون شريان حياة لنقل البضائع الى الداخل اللبناني".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
04:30 | 2022-09-02
08:53 | 2022-09-02
08:50 | 2022-09-02
08:48 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website