جنبلاط يُبرق للافروف معزيًا بوفاة غورباتشوف

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الى وزير الخارجية سيرغي لافروف، معزيًا بوفاة الرئيس الأسبق للاتحاد السوفياتي السيد ميخائيل غورباتشوف.وجاء في نص البرقية:"تشكل حياة ميخائيل غورباتشوف فصلاً مهماً في التاريخ المعاصر الحديث. لقد لعب الرئيس الراحل دورًا حاسمًا في السياسة الدولية وساعد في إعادة تشكيلها بطرق استمرت لعقود وكان لها تداعيات هائلة على المستوى العالمي.تمثل معاهدات خفض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت) التي وقعها مع الولايات المتحدة الأميركية علامة بارزة على طريق السلام والاستقرار الدوليين من خلال الحد من مخاطر الدمار الشامل.أدخلت مبادئه في غلاسنوست وبيريسترويكا تغييرات جذرية للمجتمع السوفياتي على المستويين السياسي والاقتصادي. لقد عمل بجد لتحديث الاتحاد السوفياتي في عملية تحول طويلة عارضها الغرب بعدة طرق. واستندت جهوده المتنوعة إلى نهج جديد سيجعله في الأذهان الأجيال القادمة.في هذه اللحظات الصعبة، أتقدم منكم ومن أسرته ومن الشعب الروسي بأحرّ التعازي والمواساة".