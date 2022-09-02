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لبنان

الخطيب: نتمنى أن ترتقي القوى السياسية الى مستوى المسؤولية التاريخية

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:11
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تمنى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب "أن ترتقي القوى السياسية اللبنانية الى مستوى المسؤولية التاريخية التي تتحملها في إنقاذ لبنان وشعبه وإخراجه من الحالة المأساوية التي يتحملون المسؤولية الكبرى في الوصول اليها التي تبدأ بتأليف حكومة جديدة كاملة الصلاحيات مقدمة لإنتخاب رئيس للجمهورية وإعطاء الشعب اللبناني الأمل بالمستقبل عوضاً عن الصورة القاتمة التي تُعطي له من أجل إشعاره باليأس".
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ومن مقر المجلس حيث القى خطبة الجمعة قال الخطيب: "لقد مضى الوقت الذي يحلم به العدو في أن يفرض على لبنان الاستسلام لإرادته والسير في ركب المطبّعين بعد كل هذه التضحيات التي قدّمها الشعب اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي وإفشاله لهذه المؤامرة ووضوح الصورة في أن لبنان بإمكاناته الضئيلة ولكن بشعبه الكبير وجيشه الوطني ومقاومته الفذّة هزم إرادة العدو وأصبح قاب قوسين أو أدنى من فرض شروطه على العدو لإستنقاذ ثرواته البحرية، فلتكن القوى السياسية على مستوى المرحلة في التخلي عن الأنانيات الطائفية والمصالح الخاصة لمصلحة لبنان وشعبه".

وأضاف: "نؤيد ما ورد في كلمة دولة الرئيس نبيه بري الحكيمة في ذكرى اختطاف الامام الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين من خارطة طريق للخروج من الازمة التي تتفاقم يوماً بعد آخر فلتتكاتف الجهود مع دولة الرئيس رحمة بلبنان واللبنانيين".
المصدر: الوكالة الوطنية
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