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لبنان

أساتذة التعليم الأساسي والثانوي نفذوا إعتصاما أمام سراي صيدا والمنطقة التربوية في طرابلس

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:11
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نفذ تجمع من أساتذة التعليم الأساسي والثانوي الرسمي العاملين على مستوى أقضية صيدا وصور وجزين اعتصاماً احتجاجيا قبل ظهر اليوم أمام سرايا صيدا ، التزاما بقرار رابطتيهما رفضاً للوضع الاقتصادي والمالي للأساتذة والمعلمين، وسعيا لتحقيق مطالبهم بهدف تمكينهم من العيش بكرامة واستقبال العام الدراسي الجديد.
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كذلك، نفذ اساتذة التعليم الاساسي في طرابلس والشمال اعتصاماً صباح اليوم امام المنطقة التربوية في طرابلس للمطالبة بزيادة رواتبهم واجورهم. 

وطالب المعتصمون بإنصافهم ورفع اجورهم وذلك قبل بدء العام الدراسي حيث ان رواتبهم لا تكفيهم للتوجه الى عملهم.
 
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