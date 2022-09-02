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لبنان

أهالي الموقوفين في سجني رومية والقبة اعتصموا امام مسجد التقوى في طرابلس

Lebanon 24
02-09-2022 | 07:29
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نفّذ اهالي الموقوفين في سجن رومية وسجن القبة في طرابلس اعتصاماً امام مسجد التقوى في طرابلس.

وقد شارك في الاعتصام الشيخ سالم الرافعي وعدد من المشايخ واهالي الموقوفين، حيث القى الرافعي كلمة داخل حرم المسجد.
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