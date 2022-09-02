أهالي الموقوفين في سجني رومية والقبة اعتصموا امام مسجد التقوى في طرابلس

Advertisement

نفّذ اهالي الموقوفين في سجن رومية وسجن القبة في طرابلس اعتصاماً امام مسجد التقوى في طرابلس.وقد شارك في الاعتصام الشيخ سالم الرافعي وعدد من المشايخ واهالي الموقوفين، حيث القى الرافعي كلمة داخل حرم المسجد.