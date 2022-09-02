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لبنان
"وقفة احتجاجية على امتداد الوطن"...
Lebanon 24
02-09-2022
|
07:40
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إعتصمت روابط التعليم امام وزارة المالية، تحدث في خلاله رئيس "رابطة التعليم الثانوي والمهني" سايد بو فرنسيس، فقال: "نقف اليوم وقفة احتجاجية على امتداد الوطن، لنذكر رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة والنواب، بأن موعد الاستحقاق اقترب، ونحن لن نتخلى عن ادنى مقومات العيش بكرامة".
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وأمل بو فرنسيس "الا يحمل تصريح وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي معاني التهديد والوعيد. فها نحن اليوم نعد العدة لمعركة تحصيل الحقوق، فلم تعد تنفع عبارات التهويل ولا حتى الاستعطاف. ضحينا وصبرنا وانهكت احوالنا وبتنا امام واقع لا رجوع عنه، بداية كريمة ونقطة على السطر".
وجدد بو فرنسيس المطالبة بـ"تصحيح رواتب الاساتذه والمعلمين ودفعها في موعد استحقاقها، بحسب صرف الدولار على المنصة والقيمة الشرائية التي تحددها لجنة المؤشر، وزيادة بدل النقل بما يتناسب مع سعر البنزين وربطها بسبع ليترات بنزين، وتأمين الحوافز بـ"الفرش دولار" على مدار العام الدراسي اقله 300 دولار وتحويلها عبر الـ"أو.أم.تي."، بالإضافة إلى تأمين الاستشفاء والطبابة والاكتفاء بالفرق المعتمد سابقاً وهو مليون ليرة فرق التعاونية، كما تأمين الادوية وتفعيل صيدلية موظفي الدولة من دون زيادة عبء مالي، وزيادة موازنة تعاونية موظفي الدولة ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع الاقساط في المدارس والجامعات، وتوحيد تسميات الاساتذه المتعاقدين والمستعان بهم والناجحين في مجلس الخدمة ودفع مستحقات الاساتذة والمتعاقدين ودعم صناديق المعاهد المهنية والتقنية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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