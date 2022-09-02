الرئيس عون: إدارات المدارس مدعوة الى مقاربة الوضع التربوي بمنظار يأخذ في الاعتبار انّ التعليم حق مقدس

استقبل رئيس الجمهوريّة ميشال عون، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب، وعرض معه عدداً من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدولية الاخيرة، ومسألة التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب، كما تطرق البحث الى اوضاع الدبلوماسيين اللبنانيين في الخارج.

Advertisement

واستقبل عون وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري، وعرض معه عمل المحاكم واوضاع القضاة، اضافة الى شؤون تتعلق بسير العمل في وزارة العدل.

كذلك، استقبل عون الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والاخت باسمة الخوري من الأمانة العامة، وقال إنّ "إدارات المدارس في لبنان كافة مدعوة الى مقاربة الوضع التربوي بمنظار يأخذ في الاعتبار انّ التعليم حق مقدس، ولضرورة عدم إرهاق أهالي الطلاب".

كما التقى عون وفداً من الصندوق التعاضدي لقدامى مدارس الفرير في لبنان (MAEF) برئاسة ريشار دايه، الذي عرض لرئيس الجمهورية الاجراءات التي يعتمدها الصندوق لمساعدة طلاب مدارس "الفرير" في لبنان للبقاء في مدارسهم.