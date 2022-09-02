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لبنان

لقاءات عديدة لبرّي.. هذا ما بحثه مع نائب "الجمهورية القويّة"

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب رئيس مجلس الوزراء السابق الوزيرة السابقة زينة عكر حيث جرى عرض للاوضاع وآخر المستجدات السياسية، كما قدمت عكر لرئيس المجلس كتاباً بعنوان "الإنتخابات النيابية عام 2022.. أرقام وإحصائيات ". 
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كذلك، استقبل الرئيس بري نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شرارة على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد.
 
وقدم الوفد  للرئيس بري كتاباً عن تاريخ نقابة خبراء المحاسبة المجازين منذ تاسيسها عام 1900 وحتى الان على لسان مؤسسيها. 

كذلك، عرض الرئيس بري الأوضاع العامة لا سيما الاقتصادية منها خلال لقائه وفداً من الهيئات الإقتصادية في لبنان برئاسة رئيس إتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير. 
 
وسلم الوفد الرئيس بري رؤية الهيئات الاقتصادية في لبنان لخطة التعافي الإقتصادي في لبنان . 

وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية خلال لقائه عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غادة ايوب.
 
وخلال اللقاء، عرضت أيوب مع بري الاوضاع الانمائية في منطقة جزين وساحلها لا سيما مخاوف ابناء المنطقة من حرمانهم أو تقليص حقهم المكتسب بالإستفادة من التغذية من الطاقة الكهربائية المنتجة من معمل بول أرقش التابع لمصلحة مياه الليطاني. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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