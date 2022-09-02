عصابة تتنقّل بين طريق المحمرة والعبدة... وهذه تفاصيل ما يجري هناك

أفادت معلومات عن وجود عصابة تنشط بين طريق المحمرة والعبدة - عكار، حيث يقوم أفرادها بالتنقل بسيارات الاجرة، ويدفعون للسائق 100 الف ليرة مزورة.

وقد نبّه سائقو الاجرة من افراد هذه العصابة، مطالبين الاجهزة الامنية بتوقيف أفرادها.