Advertisement

لبنان

عصابة تتنقّل بين طريق المحمرة والعبدة... وهذه تفاصيل ما يجري هناك

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:01
A-
A+
Doc-P-986802-637977286007373929.jpg
Doc-P-986802-637977286007373929.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت معلومات عن وجود عصابة تنشط بين طريق المحمرة والعبدة - عكار، حيث يقوم أفرادها بالتنقل بسيارات الاجرة، ويدفعون للسائق 100 الف ليرة مزورة.
 
وقد نبّه سائقو الاجرة من افراد هذه العصابة، مطالبين الاجهزة الامنية بتوقيف أفرادها.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
عصابة لسرقة محتويات السيارات في طرابلس.. هذا ما يحصل
lebanon 24
02/09/2022 16:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة هندية تقيم مركزاً وهمياً للشرطة.. إليكم ما فعلته بالمواطنين
lebanon 24
02/09/2022 16:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف عصابة سلب سيارات في طرابلس
lebanon 24
02/09/2022 16:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عصابة سّرقة وسلب بقوّة السّلاح على الأوتوستراد الممتد من الدّورة إلى جبيل..في قبضة "الامن"
lebanon 24
02/09/2022 16:00:43 Lebanon 24 Lebanon 24

عصابة

أجرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2022-09-02
05:00 | 2022-09-02
04:30 | 2022-09-02
08:53 | 2022-09-02
08:50 | 2022-09-02
08:48 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website