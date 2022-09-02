30
o
بيروت
30
o
طرابلس
20
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
20
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
لحود زار المفوضية الاوروبية في بروكسل
Lebanon 24
02-09-2022
|
08:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود المفوضية الاوروبية في بروكسل وعقد بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي والسكرتير رالف مطر والملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر، إجتماعات متتالية مع المسؤولين في مختلف المديريات العامة في المفوضية الأوروبية ( المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي - المديرية العامة للزارعة والتنمية الريفية - المديرية العامة للتجارة- المديرية العامة للجوار الأوروبي) المختصّة بتدابير الصحة الحيوانية والنباتية وبتصدير المنتجات ذات المنشأ الحيواني والسلع الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي الـ27.
Advertisement
وأسفرت المساعي المبذولة والجهود المشتركة المستمرّة والمتابعة اليومية الدائمة بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في بروكسل إلى موافقة المفوضية الأوروبية للسنة الثانية على التوالي، على طلب لبنان الإستمرار بتصدير المصارين المملّحة salted casings (التي تستخدمها الشركات الأوروبية لتغليف وحشو جميع أنواع النقانق والسجق) إلى سوق الإتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر سوق في العالم من حيث عدد المستهلكين. كما تبلّغ المدير العام لويس لحود بإعادة وضع لبنان على لائحة الدول التي يحق لها تصدير اللوزيات (الكرز، اللوز، المشمش، الخوخ، الدراق، النكتارين...) والحمضيات (الحامض، البرتقال، الماندرين، الكلمنتين...) إلى السوق الأوروبي شرط أن يُقدّم طلب إلى وزارة الزراعة ليتم الكشف شهرياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقطف، للتأكد من خلوّ هذه المنتجات من الآفات.
كما أكّد لحود للمسؤولين الأوروبيين أن لبنان سيستكمل الملف المطلوب خلال الأسابيع المقبلة لإدراجه على لائحة الدول الثالثة التي يحق لها تصدير العسل إلى السوق الأوروبي. وفي هذا السياق، تمنّى لحود على الجانب الاوروبي تجديد العمل بمشروع التوأمة بين لبنان والإتحاد الأوروبي نظراً لأهميته في تطوير كوادر وزارة الزراعة والخدمات البيطرية والامن الغذائي. وبحث أيضاً بالآليات الممكنة لحلّ مشاكل تصدير المنتجات المركبة composite products التي تحتوي على مكوّنات ذات أصل حيواني. كما تمنّى لحود على الجانب الأوروبي إعفاء صادرات لبنان من النبيذ والبرغل والمغربية بشكل كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية.
وشكر لحود المسؤولين في الاتحاد الاوروبي على دعمهم القطاع الزراعي في لبنان وجهود سفارة لبنان في بروكسل ووجّه تحية الى السفير اللبناني فادي حاج علي وطاقم السفارة على الجهود التي يقومون بها وأثنى على ديناميكية الملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر في متابعته اليومية للملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
طليقة الراحل جورج الراسي تفجر مفاجأة وتكشف المستور عن علاقتهما.. وتشن هجوما عنيفاً على والدها! (صور)
Lebanon 24
طليقة الراحل جورج الراسي تفجر مفاجأة وتكشف المستور عن علاقتهما.. وتشن هجوما عنيفاً على والدها! (صور)
23:25 | 2022-09-01
01/09/2022 11:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ايام على وفاة شقيقها.. نادين الراسي بطلة فيديو كليب غنائي والجمهور: "ما كان بينطر زياد"
Lebanon 24
بعد ايام على وفاة شقيقها.. نادين الراسي بطلة فيديو كليب غنائي والجمهور: "ما كان بينطر زياد"
07:15 | 2022-09-02
02/09/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الإفلاسُ" سيضربُ هؤلاء في لُبنان.. قطاعٌ حيوي نحو الإقفال؟
Lebanon 24
"الإفلاسُ" سيضربُ هؤلاء في لُبنان.. قطاعٌ حيوي نحو الإقفال؟
02:45 | 2022-09-02
02/09/2022 02:45:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
01:35 | 2022-09-02
02/09/2022 01:35:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف حول وفاة الفنان جورج الراسي.. ظل على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة! (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف حول وفاة الفنان جورج الراسي.. ظل على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة! (فيديو)
03:02 | 2022-09-02
02/09/2022 03:02:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:30 | 2022-09-02
حادثة جديدة على طريق المصنع.. هذا ما جرى هناك!
11:13 | 2022-09-02
بعد وفاة سوري كان موقوفاً لدى "أمن الدولة".. ماذا فعل أحد القُضاة؟
10:56 | 2022-09-02
بوشكيان: الصناعي المجاهد يوصل إنتاجه إلى العالم
10:38 | 2022-09-02
دولار "صيرفة" يُسجّل إرتفاعاً جديداً... كم بلغ؟
10:37 | 2022-09-02
مفوضية التربية في "التقدمي": لعدم خسارة عام تعليمي جديد
10:00 | 2022-09-02
إرتفاع إضافيّ بأسعار المحروقات... إليكم كم أصبح ثمن البنزين والمازوت
فيديو
لقطات حديثة لسفينة "تايتانيك"... هكذا بدت بعد أكثر من 100 عام من غرقها!
Lebanon 24
لقطات حديثة لسفينة "تايتانيك"... هكذا بدت بعد أكثر من 100 عام من غرقها!
07:38 | 2022-09-02
02/09/2022 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف حول وفاة الفنان جورج الراسي.. ظل على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة! (فيديو)
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف حول وفاة الفنان جورج الراسي.. ظل على قيد الحياة لمدة 30 دقيقة! (فيديو)
03:02 | 2022-09-02
02/09/2022 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كسوف الشمس من كوكب المريخ... شاهدوا ما وثّقته عدسة "ناسا"
Lebanon 24
كسوف الشمس من كوكب المريخ... شاهدوا ما وثّقته عدسة "ناسا"
08:27 | 2022-09-01
02/09/2022 18:48:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact