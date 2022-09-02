Advertisement

لبنان

لحود زار المفوضية الاوروبية في بروكسل

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:18
A-
A+
Doc-P-986804-637977290397141635.jpg
Doc-P-986804-637977290397141635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود المفوضية الاوروبية في بروكسل وعقد بحضور مندوب لبنان الدائم لدى الإتحاد الأوروبي السفير فادي حاج علي والسكرتير رالف مطر والملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر، إجتماعات متتالية مع المسؤولين في مختلف المديريات العامة في المفوضية الأوروبية ( المديرية العامة للصحة والأمن الغذائي - المديرية العامة للزارعة والتنمية الريفية - المديرية العامة للتجارة- المديرية العامة للجوار الأوروبي) المختصّة بتدابير الصحة الحيوانية والنباتية وبتصدير المنتجات ذات المنشأ الحيواني والسلع الزراعية إلى دول الإتحاد الأوروبي الـ27.
Advertisement

وأسفرت المساعي المبذولة والجهود المشتركة المستمرّة والمتابعة اليومية الدائمة بين وزارة الزراعة وسفارة لبنان في بروكسل إلى موافقة المفوضية الأوروبية للسنة الثانية على التوالي، على طلب لبنان الإستمرار بتصدير المصارين المملّحة salted casings (التي تستخدمها الشركات الأوروبية لتغليف وحشو جميع أنواع النقانق والسجق) إلى سوق الإتحاد الأوروبي الذي يُعد أكبر سوق في العالم من حيث عدد المستهلكين. كما تبلّغ المدير العام لويس لحود بإعادة وضع لبنان على لائحة الدول التي يحق لها تصدير اللوزيات (الكرز، اللوز، المشمش، الخوخ، الدراق، النكتارين...) والحمضيات (الحامض، البرتقال، الماندرين، الكلمنتين...) إلى السوق الأوروبي شرط أن يُقدّم طلب إلى وزارة الزراعة ليتم الكشف شهرياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة للقطف، للتأكد من خلوّ هذه المنتجات من الآفات. 


كما أكّد لحود للمسؤولين الأوروبيين أن لبنان سيستكمل الملف المطلوب خلال الأسابيع المقبلة لإدراجه على لائحة الدول الثالثة التي يحق لها تصدير العسل إلى السوق الأوروبي. وفي هذا السياق، تمنّى لحود على الجانب الاوروبي تجديد العمل بمشروع التوأمة بين لبنان والإتحاد الأوروبي نظراً لأهميته في تطوير كوادر وزارة الزراعة والخدمات البيطرية والامن الغذائي. وبحث أيضاً بالآليات الممكنة لحلّ مشاكل تصدير المنتجات المركبة composite products التي تحتوي على مكوّنات ذات أصل حيواني. كما تمنّى لحود على الجانب الأوروبي إعفاء صادرات لبنان من النبيذ والبرغل والمغربية بشكل كامل من الرسوم الجمركية الأوروبية.
وشكر لحود المسؤولين في الاتحاد الاوروبي على دعمهم القطاع الزراعي في لبنان وجهود  سفارة لبنان في بروكسل ووجّه تحية الى السفير اللبناني فادي حاج علي وطاقم السفارة على الجهود التي يقومون بها وأثنى على ديناميكية الملحق الإقتصادي سعد الله زعيتر في متابعته اليومية للملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2022-09-02
11:13 | 2022-09-02
10:56 | 2022-09-02
10:38 | 2022-09-02
10:37 | 2022-09-02
10:00 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website