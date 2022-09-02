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لبنان

يزبك: للإسراع في تشكيل الحكومة وإنجاز انتخاب رئيس الجمهورية

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:38
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 اعتبر الوكيل الشرعي العام للسيد علي الخامنئي الشيخ محمد يزبك ان "الإهمال عمّ كل الوطن والسلطة غائبة ومتلهية كأسلافها بمغارة علي بابا والأربعين حرامي، ولم نبق على حافة الانهيار، والتعطيل ضارب أطنابه".
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وطالب ب"الإسراع في تشكيل الحكومة، وإنجاز انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على إنقاذ الوطن، مؤمنا بلبنان واستقلاله وسيادته وقوته، وعدم الارتهان إلى الخارج، وبموقف واضح وصلب من العدو الاسرائيلي ومقاومته، وانتزاع ثرواتنا وتحرير ما تبقى من أرضنا". 

وقال في خطبة ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك: "عراقنا الحبيب الذي جبل ترابه بدماء الأحرار في مواجهة أميركا وداعش، يتآمرون عليه تنفيذا للمخطط الأميركي بتمزيقه وسلبه سيادته واستقلاله، وإبعاده عن أشقائه في المنطقة وفلسطين. وقد فوت العقلاء الحريصون على شعبهم وأهلهم الفتنة العمياء من أميركا وإسرائيل". 
 
وأضاف: "ندين اعتداءات العدو الإسرائيلي على سوريا، وانتهاك الأجواء اللبنانية، ولا يجدي العدو الإسرائيلي التهرب إلى الأمام من مستنقعه الداخلي والانتخابي، فإن أيام الكيان المؤقت اقتربت". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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