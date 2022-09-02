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لبنان

القائم بأعمال السفارة الكويتية زار قائد الجيش.. ماذا بحثا؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:42
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان السيد عبدالله شاهين.

وبحث الطرفان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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