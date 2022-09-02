القائم بأعمال السفارة الكويتية زار قائد الجيش.. ماذا بحثا؟

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان السيد عبدالله شاهين.



وبحث الطرفان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

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