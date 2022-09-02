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لبنان

الدفاع المدني: إنتهاء عمليات الاطفاء والتبريد في محمية تنورين

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:48
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
 
تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي شبّ داخل محمية تنورين - البترون.
وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً يفيد عن نشوب حريق داخل محمية تنورين في تمام الساعة ٢٣:٣٠ من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٣٠ فتوجهت على الفور آليات الدفاع المدني الى موقع الحريق وباشر العناصر العمل على إخماد النيران التي اندلعت في الاعشاب وأشجار الارز في وسط المحمية.
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وسعياً للسيطرة على النيران والحؤول دون امتدادها الى المساحات الحرجية المجاورة، تم استقدام الآليات من مراكز متعددة، ليصار الى تنفيذ المهمة بمزيد من السرعة، بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية وبمساندة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً وعناصر البلدية ومدنيين.
وقد واصل العناصر العمل ليلاً نهاراً إلى ان تمت السيطرة على النيران عند الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١ 
ومن ثم استكملت المهمة حرصاً على تبريد رقعة، فواصل العناصر العمل حتى الساعة ١١:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠٩/٠٢ الى ان تم التأكد من انتفاء احتمالية تجدد الحريق.
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