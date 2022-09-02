نقابة خبراء التخمين العقاري: لعقد جمعية عمومية

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دعت نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان في بيان الى "عقد جمعية عمومية في دورتها الاولى بتاريخ 23/9/2022، وفي حال عدم إكتمال النصاب تؤجل خمسة عشر يوما (بمن حضر) وذلك بتاريخ 7/10/2022 في المكان والزمان نفسهما، وذلك في مقر النقابة في منطقة العدلية بناية قزي الطابق الاول من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الواحدة ظهرا.ويتضمن جدول الاعمال الآتي:- إقرار وتصديق البيانات المالية للعام 2021 وإبراء ذمة المجلس التنفيذي والموازنة التقديرية للعام 2022 وتلاوة التقرير الاداري والمالي.- المصادقة على القرض المقدم من رئيس النقابة.- المصادقة على تعديل بدل الاشتراك والانتساب الى النقابة.-المصادقة على تعديل الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 18 من النظام الداخلي".وطلبت النقابة من الخبراء "تسديد اشتراكاتهم السنوية قبل تاريخ 19/9/2022 ضمن الدوام الرسمي".