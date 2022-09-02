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لبنان

مخابرات الجيش داهمت بلدتي حورتعلا والنبي شيت... من أوقفت هناك؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه إستكمالاً لعمليات الدهم التي نفذتها قوة من الجيش يوم أمس، داهمت اليوم مخابرات الجيش بلدتي حورتعلا والنبي شيت.
 
وقد أوقفت السورية ن.م، وصادرت الجيب الذي كانت تقوده وهو من نوع "تويوتا اف جي".
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