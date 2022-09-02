مخابرات الجيش داهمت بلدتي حورتعلا والنبي شيت... من أوقفت هناك؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه إستكمالاً لعمليات الدهم التي نفذتها قوة من الجيش يوم أمس، داهمت اليوم مخابرات الجيش بلدتي حورتعلا والنبي شيت.

وقد أوقفت السورية ن.م، وصادرت الجيب الذي كانت تقوده وهو من نوع "تويوتا اف جي".