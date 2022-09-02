وفد من "حماس" في صيدا... بمن التقى؟

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بحث مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر مع وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، في القضايا المشتركة لا سيما ما يعاني منه الفلسطينيون في لبنان والأوضاع الأمنية والإجتماعية داخل المخيمات خصوصا في منطقة صيدا.وأكد المجتمعون بحسب بيان للحزب، "أهمية تعزيز قوة المقاومة في ردع العدوان عبر وحدة الصف المقاوم، وحيوا الشعب الفلسطيني بمجاهديه وأسراه الأبطال في فلسطين الذين يواجهون العدو بكل ما يملكون وفي مقدمهم الأسير المنتصر خليل العواودة".