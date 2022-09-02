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لبنان

وفد من "حماس" في صيدا... بمن التقى؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 09:29
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بحث مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر مع وفد قيادي من حركة "حماس" برئاسة ممثلها في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي، في القضايا المشتركة لا سيما ما يعاني منه الفلسطينيون في لبنان والأوضاع الأمنية والإجتماعية داخل المخيمات خصوصا في منطقة صيدا.
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وأكد المجتمعون بحسب بيان للحزب، "أهمية تعزيز قوة المقاومة في ردع العدوان عبر وحدة الصف المقاوم، وحيوا الشعب الفلسطيني بمجاهديه وأسراه الأبطال في فلسطين الذين يواجهون العدو بكل ما يملكون وفي مقدمهم الأسير المنتصر خليل العواودة".
 
ودعوا إلى "مواصلة التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة للشعبين وللمقاومة لاسقاط المؤامرات ومواجهة التحديات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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