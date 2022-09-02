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لبنان

إرتفاع إضافيّ بأسعار المحروقات... إليكم كم أصبح ثمن البنزين والمازوت

Lebanon 24
02-09-2022 | 10:00
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أصدرت وزارة الطاقة عصر اليوم، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد أصبحت على الشكل التالي:
 
صفيحة بنزين 95 أوكتان: 616000 (+13000)
صفيحة بنزين 98 أوكتان: 630000 (+13000)
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المازوت: 779000 (+28000)
 
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