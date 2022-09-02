إرتفاع إضافيّ بأسعار المحروقات... إليكم كم أصبح ثمن البنزين والمازوت

أصدرت وزارة الطاقة عصر اليوم، جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وقد أصبحت على الشكل التالي:



صفيحة بنزين 98 أوكتان: 630000 (+13000)

Advertisement المازوت: 779000 (+28000) صفيحة بنزين 95 أوكتان: 616000 (+13000)صفيحة بنزين 98 أوكتان: 630000 (+13000)المازوت: 779000 (+28000)