Advertisement

لبنان

بوشكيان: الصناعي المجاهد يوصل إنتاجه إلى العالم

Lebanon 24
02-09-2022 | 10:56
A-
A+
Doc-P-986843-637977384275571152.png
Doc-P-986843-637977384275571152.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أبدى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان فخره واعتزازه بـ"قصص النجاح  التي حققها ويحققها شباب طموحون في قطاع الإنتاج والصناعة الوطنية، ورفع اسمها وعلاماتها التجارية في أماكن البيع في العالم بفضل جهودهم ومثابرتهم، بعدما تمكنّوا من جعل الانتاج مطابقاً للشروط والمعايير الأوروبية والأميركية والعربية المتعلقة بالنظافة والصحة والسلامة العامة والبيئة".

كلام بوشيكيان كان خلال جولة قام بها  في مصنع "إيليغانس ستار" للبسكويت والشوكولا في نهر ابراهيم، إذ قال: "قدرة اللبناني والصناعي تحديداً على الإبداع لا حدود لها. هو متمسّك بأرضه والبقاء في وطنه. لا ولن يستسلم أمام الصعاب والمشقّات. وأؤكد عل وقوف وزارة الصناعة إلى جانب الصناعيين، خصوصاً الذين يواجهون مصاعب أكثر من غيرهم. وتضع الوزارة إمكانات العاملين فيها لمساعدتهم في الإرشاد والتوجيه. كما تصبّ القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة تباعا بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الصناعيين".

Advertisement

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2022-09-02
13:33 | 2022-09-02
13:30 | 2022-09-02
13:11 | 2022-09-02
12:58 | 2022-09-02
12:23 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website