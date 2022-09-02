بوشكيان: الصناعي المجاهد يوصل إنتاجه إلى العالم

أبدى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان فخره واعتزازه بـ"قصص النجاح التي حققها ويحققها شباب طموحون في قطاع الإنتاج والصناعة الوطنية، ورفع اسمها وعلاماتها التجارية في أماكن البيع في العالم بفضل جهودهم ومثابرتهم، بعدما تمكنّوا من جعل الانتاج مطابقاً للشروط والمعايير الأوروبية والأميركية والعربية المتعلقة بالنظافة والصحة والسلامة العامة والبيئة".

كلام بوشيكيان كان خلال جولة قام بها في مصنع "إيليغانس ستار" للبسكويت والشوكولا في نهر ابراهيم، إذ قال: "قدرة اللبناني والصناعي تحديداً على الإبداع لا حدود لها. هو متمسّك بأرضه والبقاء في وطنه. لا ولن يستسلم أمام الصعاب والمشقّات. وأؤكد عل وقوف وزارة الصناعة إلى جانب الصناعيين، خصوصاً الذين يواجهون مصاعب أكثر من غيرهم. وتضع الوزارة إمكانات العاملين فيها لمساعدتهم في الإرشاد والتوجيه. كما تصبّ القرارات والتعاميم التي تصدرها الوزارة تباعا بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الصناعيين".

