حادثة جديدة على طريق المصنع.. إليكم تفاصيلها

أقدمت امرأةٌ في العقد الخامس من العمر من التابعية السورية على رمي نفسها من "توك توك" على طريق المصنع الدولي عند مفترق عنجر لأسباب مجهولة، فأصيبت برضوض وجروح وبضربة بالغة في الرأس.



وعملت عناصر الانقاذ في الدفاع المدني على نقلها الى مستشفى تعنايل العام، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام".

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