"إسرائيل بدأت القصف".. هذا ما يجري على خط سوريا - لبنان!

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، عن مصادر دبلوماسية واستخباراتيّة إقليمية قولها إنّ إسرائيل كثفت ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوي، والتي تقدّم من خلالها الأسلحة والذخيرة لحلفاء إيران في سوريا ولبنان بما في ذلك حزب الله.

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وبحسب الوكالة، فإن طهران اعتمدت النقل الجوي كوسيلة أكثر موثوقية لنقل المعدات العسكرية إلى الجهات المتحالفة بها وذلك بعد تعطّل عمليات النقل البري.

وقالت المصادر الدبلوماسية والاستخباراتية إنّ إسرائيل ترى منذ فترة طويلة إنّ الترسخ الإيراني في سوريا يُشكل تهديداً للأمن القومي، وبالتالي فإن تل أبيب توسع ضرباتها لتعطيل الآلية المرتبطة بنقل الأسلحة.

واعتبرت مصادر دبلوماسية إن الضربات الإسرائيلية على سوريا تمثل تحولاً باالنسبة لإسرائيل، وأضافت لـ"رويترز": "لقد بدأت إسرائيل بقصف البنية التحتية التي يستخدمها الإيرانيون في سوريا لإمدادات الذخيرة في لبنان".

إلى ذلك، فقد شدّد قائد في تحالف إقليمي مدعوم من إيران مطلع على الحادث على أن "الضربات الإسرائيلية الأخيرة مساء الأربعاء أضرت بمطار حلب قبل وصول طائرة من إيران"، وفق ما أفادت "رويترز".

