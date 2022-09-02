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لبنان
اعتصامٌ أمام منزل أحد القضاة في كسروان.. ما القصّة؟
Lebanon 24
02-09-2022
|
12:06
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ينفذُ عدد من أهالي الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً في هذه الأثناء أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بلونة - كسروان، وذلك للمطالبة برفع الظلم عن أبنائهم وإطلاق سراحهم.
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