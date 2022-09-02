اعتصامٌ أمام منزل أحد القضاة في كسروان.. ما القصّة؟

ينفذُ عدد من أهالي الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت اعتصاماً في هذه الأثناء أمام منزل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في بلونة - كسروان، وذلك للمطالبة برفع الظلم عن أبنائهم وإطلاق سراحهم.

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