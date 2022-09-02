اعتصام أمام معمل دير عمار والجيش ينتشر.. كيف يبدو المشهد هناك؟ (صور)

قطع حشدٌ من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، الطريق أمام معمل دير عمار الحراري، وذلك احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي.

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وقبل الاعتصام، نفذت وحدات من الجيش انتشاراً في محيط المعمل، وذلك لمنع المُعتصمين من الدخول إليه وأيضاً لضمان عدم قطع الطريق.

ووفقاً لمندوب "لبنان24" في الشمال، فإنّ الجيش متواجدٌ في المحلة بشكل كثيف، وقد عملت عناصرهُ العسكرية على إعادة فتح الطريق أمام السيارات.