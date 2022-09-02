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لبنان

في الدامور... غادرت منزل ذويها ولم تعد…هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 12:23
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة إيناس زهير أبو خزنة (مواليد عام 2007، فلسطينيّة الجنسية) ،التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة الدامور – شارع وادي الزينة بتاريخ 1/9/2022، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر السعديّات في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 995013-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

 
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