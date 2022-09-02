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لبنان

آخر التطورات بين السفير المصري ومكاري

Lebanon 24
02-09-2022 | 12:58
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استقبل السفير د. ياسر علوي وزير الإعلام زياد مكاري حيث تمت مناقشة آخر التطورات والترتيب لزيارة الوزير للقاهرة، كما استقبل أيضا الوزير السابق غازي العريضي حيث تمت مناقشة آخر التطورات والاستحقاقات السياسية.
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