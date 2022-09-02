آخر التطورات بين السفير المصري ومكاري

استقبل السفير د. ياسر علوي وزير الإعلام زياد مكاري حيث تمت مناقشة آخر التطورات والترتيب لزيارة الوزير للقاهرة، كما استقبل أيضا الوزير السابق غازي العريضي حيث تمت مناقشة آخر التطورات والاستحقاقات السياسية.

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