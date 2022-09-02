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لبنان

"لن نيأس".. ماذا قال باسيل عن قانون رفع السريّة المصرفية؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 13:33
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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل أنّ ملاحظات رئيس الجمهوريّة ميشال عون حول قانون رفع السرية المصرفية ضرورية ولازمة لشفافية اوسع ومحاسبة انجع، مشيراً إلى أن بعض تلك الملاحظات يتماشى مع ملاحظات صندوق النقد الدولي الذي يعتبر القانون غير مطابقاً من دونها.
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وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال باسيل: "طالبنا بالمجلس النيابي عدم حذف المفعول الرجعي واللاحق للموظفين والسياسيين، ورؤساء الاحزاب والاعلام. لكن المنظومة راحت تراوغ وتعرقل، كعادتها في إقرار القوانين الاصلاحية الانقاذية، كما فعلت بآخر جلسة للكابيتيل كونترول وكما تفعل من زمان باستعادة الاموال وكشف الحسابات والأملاك".
وختم باسيل تغريدته بالقول: "لن نيأس".
 
 
 
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