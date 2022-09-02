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لبنان

على أي مستوى أقفل سعر صرف دولار السوق الموازية؟

Lebanon 24
02-09-2022 | 14:12
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ما بين 34500 ليرة للمبيع و 34600 ليرة للشراء.
 
وكان سعر صرف الدولار تخطى سعر الـ35000 اليوم.
 
 
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