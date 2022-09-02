الأوّل من نوعه.. محمية جزر النخل على موعدٍ مع مهرجان كبير يوم غد السبت

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ويأتي هذا المهرجان ضمن إطار الموسم السياحي وحملة أهلا بهالطلة التي تشهدها طرابلس بتوجيهات من الرئيس نجيب ميقاتي ورعاية وزير السياحة، والتي ترجمت وما تزال بسلسلة زيارات الى المدينة من كل المناطق اللبنانية حيث يصار الى تأمين النقل المجاني لمن يرغب من بيروت الى طرابلس إضافة الى الجولة السياحية على المواقع الأثرية برفقة دليل سياحي، وذلك بمبادرة من رئيس مجلس إدارة شركة الصمد للاستثمار السياحي مصطفى الصمد.المهرجان البحري هو الأول من نوعه، حيث لم يسبق لمحمية جزر النحل أن شهدت هكذا أنشطة، ما يفتح المجال أمام وضع هذه الجزر على خارطة السياحة اللبنانية تمهيدا للاستثمار فيها بهدف تفعيل عملها ونشاطها البيئي والرياضي.ويتضمن المهرجان سلسلة من النشاطات البحرية على صعيد مسابقات السباحة، وسباق الحسكات والأشرعة والغطس، وكرة مائية، إضافة الى عروض أيروبيك ويوغا وأيكيدو، كما سيتم إقامة مسرحا عائما ستعرض عليه فقرات فنية موسيقية وغنائية.ويضع منظم المهرجان المهندس عامر حداد آمالا كبيرة في أن يكون نجاح هذا المهرجان مقدمة لاطلاق الأنشطة البيئية والرياضية في محمية جزر النخل للاستفادة منها في النهوض بالميناء وطرابلس وكل الشمال، لافتا الى أن الله وهبنا هذه الجزر الطبيعية قبالة شاطئنا من أجل إستثمارها والاستفادة منها وإفادة أهلنا بتوفير فرص العمل لهم.