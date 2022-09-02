وزير التربية ونقيب الصيادلة تسلما جائزة أفضل اتحاد في العالم الممنوحة من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة

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تسلم كل من وزير التربية القاضي عباس الحلبي، ونقيب صيادلة لبنان د . جو سلوم، جائزة "أفضل اتحاد في العالم" Sydney J Relph Best Member Organisation Award عن العام ٢.٢١-٢.٢٢، الممنوحة من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة IPSF من بين ١١٩ اتحادا في ٩٢ دولة مختلفة.ونظمت نقابة صيادلة لبنان ، حفلا في اودتوريوم بيت الصيدلي، مساء اليوم الجمعة للاحتفاء بنيل اتحاد طلاب الصيدلة في لبنان LPSA للجائزة المذكورة أعلاه في حضور ضم إلى جانب وزير التربية، رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، رئيس المجلس الاقتصاد الاعلى شارل عربيد، رئيس المجلس الماروني المهندس ميشال متى، عمداء كليات الصيدلة وحشد من الفعاليات الإجتماعية والإعلامية والصيادلة والخريجين.