اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي: إلى الشارع نعود ولا تنازل عن حقوقنا

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استكملت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي اليوم سلسلة التحركات المطلبية للعام الدراسي المقبل 2022_2022 للجنة الفاعلة في المحافظات باجتماع عصر اليوم الجمعة 2 أيلول 2022 في النبطية الجنوب، في حضور رئيسة اللجنة الفاعلة نسرين شاهين وممثلي الهيئة الادارية للجنة: الاساتذة هدى حاطوم وسلوى ياغي، وقد حضر الاجتماع مندوبون عن الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم والمستعان بهم في النبطية، وممثل عن الاساتذة الملاك المستقلين عن الرابطة ركان فقيه.وأشارت اللجنة في بيان أصدرته، إلى "... التوافق مع القرار الذي اتخذ في الاجتماعات السابقة في البقاع الغربي والشمالي والناعمة، وهو ان كرامة المعلم فوق اي اعتبار، والمدرسة الرسمية مدرستنا وتحمل على اكتافنا ولكن على وزارة التربية ان تدفع حقوقنا التي ذكرت سابقا وتحدد الزيادة العادلة بدولرة اجر الساعة (مضاعفة اجر الساعة مرفوض منذ ان وضع بلا معايير واليوم نرفض تجديده) فالقيمة الشرائية تثبت بدولرة الساعة فقط. وان اصرت وزارة التربية على بدء العام الدراسي قبل ذلك تكون هي المسؤولة عن بداية عام دراسي بابواب مصفوف بلا اساتذة".وأضاف البيان: "أيضا تم النقاش بآلية تنسيق مع الاساتذة الملاك الذين يرفضون تفريط الرابطة بحقوقهم لتوحيد الصف والموقف. وأكدت اللجنة أنها ستستكمل الاجتماعات بانتظار ان يصبح في جعبة الوزير ما يقدمه من حلول، قبل ان يغرق المركب بالجميع".وختم البيان: "إلى الشارع سنعود، عن حقوقنا لن نتنازل. اذا ما وصل صوتنا عالارض، بيوصل السما".