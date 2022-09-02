Advertisement

لبنان

توتر في حاصبيا على خلفية اعتداء سوريين على امرأة

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:41
A-
A+
Doc-P-986892-637977590631373433.jpg
Doc-P-986892-637977590631373433.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسود توتر شديد بلدة حاصبيا على خلفية اعتداء المقيمين في البلدة، ( ع. خ و ع. خ ) وهما سوريان، على امرأة، إذ ضرباها بعصا على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح.

وكانت المرأة طالبت السوريين بمغادرة منزل عائد لها، بعدما تمنعا عن دفع بدل إيجار المنزل.
Advertisement

وعلى اثر ذلك، تجمع عدد من أهالي حاصبيا أمام مخفر الدرك، حيت تم اقتياد السوريين للتحقيق معهما، مطالبين بالاقتصاص منهما فيما تم تعزيز المخفر بقوة من الجيش لتهدئة الأمور.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:40 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2022-09-02
16:27 | 2022-09-02
16:05 | 2022-09-02
15:54 | 2022-09-02
15:52 | 2022-09-02
15:43 | 2022-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website