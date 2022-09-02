توتر في حاصبيا على خلفية اعتداء سوريين على امرأة

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يسود توتر شديد بلدة حاصبيا على خلفية اعتداء المقيمين في البلدة، ( ع. خ و ع. خ ) وهما سوريان، على امرأة، إذ ضرباها بعصا على رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح.وكانت المرأة طالبت السوريين بمغادرة منزل عائد لها، بعدما تمنعا عن دفع بدل إيجار المنزل.وعلى اثر ذلك، تجمع عدد من أهالي حاصبيا أمام مخفر الدرك، حيت تم اقتياد السوريين للتحقيق معهما، مطالبين بالاقتصاص منهما فيما تم تعزيز المخفر بقوة من الجيش لتهدئة الأمور.