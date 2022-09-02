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لبنان

دار الفتوى استكملت توجيه الدعوات للنواب السُنّة ونائبان اعتذرا

Lebanon 24
02-09-2022 | 17:12
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استكملت دار الفتوى دعوة النواب السنة إلى الاجتماع المقرر يوم 24 الجاري لتنسيق الموقف من الاستحقاق الرئاسي وتوحيد الكلمة والصف.
وعلمت "الأنباء" الكويتية أن نائبين اعتذرا عن المشاركة لاعتبارات وطنية، هما نائب صيدا أسامة سعد ونائبة الشوف حليمة القعقور، فيما استمهل نائبان آخران لإعطاء الجواب لاحقا، وعلم أيضا أن ثمة من سجل اعتراضه على عدم دعوة رؤساء الحكومات السابقين، ليقتصر الأمر على النواب الحاليين وحدهم. (الأنباء الكويتية)
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المصدر: الانباء الكويتية
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