تحرّك أمني للجيش فجر اليوم في عكّار.. ماذا حصل؟

دهمت قوّة من الجيش، فجر اليوم السبت، منطقة ذوق الحصنية في عكار، حيث جرى توقيف 10 سوريين ولبنانيين بحقهم مذكرات توقيف.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد ضبطت القوة العسكريّة مجموعة من الأسلحة والممنوعات، وقد تمت مصادرتها بإشراف القضاء المُختص.