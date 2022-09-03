سعر البيض في لبنان يرتفع مُجدداً.. كم أصبح مع ارتفاع الدولار؟

مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتجاوزه حدود الـ35 ألف ليرة، سجلت "بورصة" أسعار المواد الغذائية تبدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية.



Advertisement وبحسب الأرقام، فإنّ أسعار الأجبان والألبان ارتفعت بشكل ملحوظ في غضون يومين بنسبة تجاوزت الـ35 ألف ليرة على الأسعار التي كانت قائمة قبل أسبوع. فعلى سبيل المثال، ازداد ثمن كيلو الجبنة 40 ألف ليرة وأكثر، ليصبح بـ120 ألف ليرة بعدما كان قبل 10 أيام بـ80 ألف ليرة. وبحسب الأرقام، فإنّ أسعار الأجبان والألبان ارتفعت بشكل ملحوظ في غضون يومين بنسبة تجاوزت الـ35 ألف ليرة على الأسعار التي كانت قائمة قبل أسبوع. فعلى سبيل المثال، ازداد ثمن كيلو الجبنة 40 ألف ليرة وأكثر، ليصبح بـ120 ألف ليرة بعدما كان قبل 10 أيام بـ80 ألف ليرة.