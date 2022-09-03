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لبنان

سعر البيض في لبنان يرتفع مُجدداً.. كم أصبح مع ارتفاع الدولار؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2022 | 03:15
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مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتجاوزه حدود الـ35 ألف ليرة، سجلت "بورصة" أسعار المواد الغذائية تبدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية.

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وبحسب الأرقام، فإنّ أسعار الأجبان والألبان ارتفعت بشكل ملحوظ في غضون يومين بنسبة تجاوزت الـ35 ألف ليرة على الأسعار التي كانت قائمة قبل أسبوع. فعلى سبيل المثال، ازداد ثمن كيلو الجبنة 40 ألف ليرة وأكثر، ليصبح بـ120 ألف ليرة بعدما كان قبل 10 أيام بـ80 ألف ليرة. 

أما في ما خص السلع المرتبطة بالدواجن، فشهدت قفزة كبيرة أيضاً. فعلى سبيل المثال، فإن سعر كرتونة البيض باتت بـ165 ألف ليرة في بعض المتاجر بعدما كانت بـ130 ألف ليرة قبل أسبوع فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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