32
o
بيروت
39
o
طرابلس
20
o
صور
33
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
20
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سعر البيض في لبنان يرتفع مُجدداً.. كم أصبح مع ارتفاع الدولار؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
03-09-2022
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وتجاوزه حدود الـ35 ألف ليرة، سجلت "بورصة" أسعار المواد الغذائية تبدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية.
Advertisement
وبحسب الأرقام، فإنّ أسعار الأجبان والألبان ارتفعت بشكل ملحوظ في غضون يومين بنسبة تجاوزت الـ35 ألف ليرة على الأسعار التي كانت قائمة قبل أسبوع. فعلى سبيل المثال، ازداد ثمن كيلو الجبنة 40 ألف ليرة وأكثر، ليصبح بـ120 ألف ليرة بعدما كان قبل 10 أيام بـ80 ألف ليرة.
أما في ما خص السلع المرتبطة بالدواجن، فشهدت قفزة كبيرة أيضاً. فعلى سبيل المثال، فإن سعر كرتونة البيض باتت بـ165 ألف ليرة في بعض المتاجر بعدما كانت بـ130 ألف ليرة قبل أسبوع فقط.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد ايام على وفاة شقيقها.. نادين الراسي بطلة فيديو كليب غنائي والجمهور: "ما كان بينطر زياد"
Lebanon 24
بعد ايام على وفاة شقيقها.. نادين الراسي بطلة فيديو كليب غنائي والجمهور: "ما كان بينطر زياد"
07:15 | 2022-09-02
02/09/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل بدأت القصف".. هذا ما يجري على خط سوريا - لبنان!
Lebanon 24
"إسرائيل بدأت القصف".. هذا ما يجري على خط سوريا - لبنان!
11:40 | 2022-09-02
02/09/2022 11:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لكلّ من لديه طاقة شمسية في لبنان.. ما حصل مؤخراً مخيف جداً!
Lebanon 24
لكلّ من لديه طاقة شمسية في لبنان.. ما حصل مؤخراً مخيف جداً!
02:45 | 2022-09-03
03/09/2022 02:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لبناني يخسرُ حياته بحادثة مفاجئة.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
لبناني يخسرُ حياته بحادثة مفاجئة.. ماذا حصل؟
16:05 | 2022-09-02
02/09/2022 04:05:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يُسجّل إرتفاعاً جديداً... كم بلغ؟
Lebanon 24
دولار "صيرفة" يُسجّل إرتفاعاً جديداً... كم بلغ؟
10:38 | 2022-09-02
02/09/2022 10:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:00 | 2022-09-03
عبارة لبايدن تكشفُ صورة المواجهة في لبنان.. كيف سيتحرّك "حزب الله"؟
05:00 | 2022-09-03
الفرصة "تطير" من أمام قوى "8 أذار".... وسياسة الهروب الى الأمام تسيطر
06:38 | 2022-09-03
اعتداء على عناصر الدفاع المدني في عكار العتيقة (صور)
06:26 | 2022-09-03
خلف: لبنان تحوّل إلى دولة بوليسية
06:23 | 2022-09-03
ماذا توقع ميشال حايك لـ ترايسي شمعون؟ (فيديو)
06:20 | 2022-09-03
وديع الخازن أبرق الى وزير الخارجية الروسي معزياً
فيديو
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
Lebanon 24
فيديو ينتشر: ناصيف زيتون يواسي والدة جورج الراسي شاهدوا كيف تأثرت
03:15 | 2022-09-03
03/09/2022 13:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
Lebanon 24
اقطع ليمونة وضعها في وعاء بجانب سريرك.. لهذه الأسباب (فيديو)
23:19 | 2022-09-02
03/09/2022 13:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات حديثة لسفينة "تايتانيك"... هكذا بدت بعد أكثر من 100 عام من غرقها!
Lebanon 24
لقطات حديثة لسفينة "تايتانيك"... هكذا بدت بعد أكثر من 100 عام من غرقها!
07:38 | 2022-09-02
03/09/2022 13:50:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact