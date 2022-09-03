ماذا فعل نصرالله مؤخراً؟

توقفت مصادر مراقبة عند حيثيّات اللقاء الأخير الذي جمع الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بمسؤولين من حركة "حماس" خلال الأيام القليلة الماضية.

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واعتبرت المصادر أن اجتماعاً من هذا النوع، في ظل مرحلة حرِجة مُرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إنّما يكشف أن تنسيقاً عالي المستوى يقوم بين قيادتي "الحزب" والحركة داخل لبنان من أجل مواكبة ما يُحضّر له في الوقت القريب.



ورأت المصادر أن التنسيق قد يكونُ على مستوى عسكري أيضاً في حال اقتضت الحاجة، وتحديداً عند اندلاع أي مواجهة عسكريّة مُرتقبة في ظلّ "الكباش" المرتبط بملف الترسيم.