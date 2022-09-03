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لبنان
هيئة إدارية جديدة لجمعية طرابلس السياحية
Lebanon 24
03-09-2022
|
02:29
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فازت لائحة واحدة بالتزكية، في إنتخابات مجلس الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية طرابلس السياحية، بعد انتهاء ولاية الهيئة السابقة برئاسة النقيب الدكتور منذر كبارة.
وجرت الانتخابات في قاعة غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وأدار الجلسة أكبر الأعضاء سنا الدكتور جلال كساب وأصغرهم سنا الدكتور عمر الحلوة.
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وفاز بالتزكية لموقع الرئيس محمد مجذوب، وأيضاً الهيئة الإدارية المكونة من 14 عضواً وهم: فايزة سباعي، رندة ذوق، ندى بركة، عبد الرزاق عواد، سمير الحج، سمير مسعد، باسم عساف، عامر كمالي، سمر حلبي، سعاد عقاد، عمر حلوة، عامر حداد، سهير مقدم ومروان صباغ.
وبعد قطع الحساب وعرض من الرئيس كبارة لما تم انجازه، تحدث الرئيس الفائز محمد مجذوب، في كلمة مقتضبة، شكر فيها للرئيس السابق كبارة "تفانيه في خدمة مدينة طرابلس".
ووعد بـ"تحضير خطة عمل لثلاث سنوات مقبلة، تهدف الى تعزيز دور طرابلس والمساعدة في نهضة المدينة سياحياً، في مدة لا تتجاوز 45 يوماً".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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