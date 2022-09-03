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لبنان

عقيص وفتوش يلتقيان: لفتح صفحة جديدة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-09-2022 | 02:31
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للمرة الاولى منذ انتخابات العام 2018 زار النائب جورج عقيص، النائب والوزير السابق نقولا فتوش في دارته في زحلة، حيث عرضا الشؤون السياسية العامة، والشؤون الزحلية. وقد اعرب النائب عقيص اثر الزيارة عن احترامه للوزير فتوش بما يمثل من قيمة قانونية وتشريعية زحلية وكاثوليكية.

وبمناسبة الزيارة قدّم النائب عقيص اعتذاره عن أي اساءة او اهانة شخصية طالت الوزير فتوش من قبل بعض مناصري حزب القوات اللبنانية خلال انتخابات العام 2018، وبالمقابل اعرب الوزير فتوش عن تقديره لخطوة عقيص مؤكداً ملاقاتها بتراجعه عن الدعوى التي كان اقامها على مناصري القوات منذ ذلك الحين ولم يصدر بشأنها الحكم النهائي بعد.

وكان اتفاق بين الرجلين على مواصلة المشاورات لما فيه مصلحة زحلة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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