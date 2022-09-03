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لبنان

لكلّ من لديه طاقة شمسية في لبنان.. ما حصل مؤخراً مخيف جداً!

Lebanon 24
03-09-2022 | 02:45
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توفّي الشاب "و. السراج" من بلدة ببنين - عكار، أمس الجمعة، أثناء تنظيفه ألواح الطاقة الشمسيّة خلال فترة النهار.
 
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ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فإنّ السراج أصيب بصعقة كهربائيّة مُفاجئة خلال تنظيف الألواح، وقد توفيَ على الفور.
 
 
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