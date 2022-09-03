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لبنان

تنفيذ خط رئيسي لتصريف مياه الأمطار في الأوزاعي

Lebanon 24
03-09-2022 | 02:35
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بدأت أعمال تنفيذ خط رئيسي لتصريف مياه الأمطار منذ السابعة من مساء هذا اليوم، بقطر 800 ملم وطول 70 متراً تقريبا يربط منطقة حمشو في الاوزاعي بالخط الرئيسي العام الذي يصل الى البحر، لتفادي الفيضانات التي تحدث خلال موسم الامطار والتي تتسبب باضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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