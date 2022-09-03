تنفيذ خط رئيسي لتصريف مياه الأمطار في الأوزاعي

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بدأت أعمال تنفيذ خط رئيسي لتصريف مياه الأمطار منذ السابعة من مساء هذا اليوم، بقطر 800 ملم وطول 70 متراً تقريبا يربط منطقة حمشو في الاوزاعي بالخط الرئيسي العام الذي يصل الى البحر، لتفادي الفيضانات التي تحدث خلال موسم الامطار والتي تتسبب باضرار كبيرة بممتلكات المواطنين.