اصطدم بسيارة مركونة.. جريح نتيجة حادث سير على طريق النافعة

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تعرض أحد الشبان من آل ناصر للاصابة، بعد اصطدام دراجتة النارية على طريق النافعة بسيارة مركونه جانب الطريق.ويعمل الصليب الأحمر على اسعافه ونقله الى المستشفى للعلاج، نتيجة اصابته بكسور في القدم واليد ورضوض في مختلف انحاء الجسد.وعلم أن الشاب من سكان منطقة الفوار قضاء زغرتا.