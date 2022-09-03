حادثٌ خطيرٌ في الجديدة.. شاهدوا ماذا حصل (صور)

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على "تويتر" صوراً توثق حادث سيرٍ مروع على تقاطع المازا بمنطقة الجديدة - المتن.

وأشارت الجمعية إلى أنّ الحادث وقع صباح اليوم السبت، وقد التُقطت صورٌ له من قبل أحد المواطنين.

Advertisement