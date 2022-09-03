جرف عقار وقطع أشجار .. هذا ما يجري في الجنوب (فيديو)

قام المدعو س. ب بجرف عقار في الحلوسية - صور، وقطع الاشجار، وحوّل الناتج عن الحفر الى الوادي المشرف على نهر الليطاني، مما ادى الى سقوط مئات الامتار المكعبة من الرمول في النهر وتحويلها الى مشروع ري القاسمية وتعكير المياه.

ولهذا، طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من القوى الامنية، اتخاذ الاجراءات لتوقيفه عن العمل ليصار الى اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بحقه.