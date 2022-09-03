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لبنان

جرف عقار وقطع أشجار .. هذا ما يجري في الجنوب (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:02
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قام المدعو س. ب بجرف عقار في الحلوسية - صور، وقطع الاشجار، وحوّل الناتج عن الحفر الى الوادي المشرف على نهر الليطاني، مما ادى الى سقوط مئات الامتار المكعبة من الرمول في النهر وتحويلها الى مشروع ري القاسمية وتعكير المياه.

ولهذا، طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني من القوى الامنية، اتخاذ الاجراءات لتوقيفه عن العمل ليصار الى اتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية بحقه.

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