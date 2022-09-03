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لبنان

خلف: المبادرة التي سيطلقها نواب التغيير اليوم تتخطى الاصطفافات

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:05
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أكد النائب ملحم خلف ان "المبادرة التي سيطلقها نواب التغيير ظهر اليوم تتخطى الاصطفافات".
 
وأوضح خلف في حديث الى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كل لبنان"، أن "نظرة نواب التغيير للمرشح الرئاسي تتلخص بشخصية تعيد الدولة الى مكانتها، وتضع مصلحة لبنان اولا بدلا من المصالح الخاصة".
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وقال: "لا نريد أن نذهب الى الخارج ونزج بأنفسنا في الصراعات الاقليمية التي تضعنا في مهب الريح".
 
واشار الى أنه "دستورياً لا يمكن للرئيس البقاء في القصر بعد انتهاء ولايته، لان الولاية أعطيت لست سنوات فقط، والتمديد يتطلب قرارا من مجلس النواب".
 
وكشف عن تبلغ النواب منذ يوم الاستشارات النيابية، ان ملف تشكيل الحكومة بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
 
وعن الكتاب الذي ارسله خلف الى نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول خطة التعافي، أوضح ان "الكتاب بحت قانوني، اتى رفضا لعبارة شطب الودائع التي اعتبرها جريمة وتغطية عن جميع الجرائم السابقة، وانطلاقا من 3 مسلمات لا يمكن تخطيها وهي ان الوديعة ترد بعملتها، والحق في التحويل الداخلي والخارجي من دون سقف محدد، وان الوديعة لا يمكن استردادها بشك مصرفي، بالإضافة الى ان الدستور لا يعطي لاحد حق التفاوض على أموال الناس".
 
ورأى خلف أن "قانون الكابتال كونترول، كان يجب ان يقر في الأسابيع الأولى من التخبط، اما الان فهو لا يقضي بالغرض، لذلك يجب ربطه بقانون هيكلة المصارف".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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