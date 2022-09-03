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لبنان

وزيرٌ يعلق على حادثة وفاة سوريّ لدى "أمن الدولة".. هذا ما قاله

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:38
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استنكرَ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين حادثة وفاة موقوف سوريّ إثر تعرّضه للتعذيب داخل أحد مراكز المديرية العامة للأمن الدولة.
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وأشار ياسين في تصريحٍ عبر حسابه على "فيسبوك" إلى أنّ "ما حصل مع السوري أثناء التوقيف وأدى لوفاته، هو جريمة يرفضها العقل وتتنافى مع حقوق الإنسان". 
وأكد ياسين أن "المطلوب من النيابة العامة هو إجراء تحقيق جدي من قبل القضاء العدلي وليس العسكري"، داعياً إلى "احترام أصول الاستقصاء والتحقيق في جرائم التعذيب". 
وختم: "آن اوان إقرار مراسيم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الوصية على الوقاية من التعذيب ومعاقبة مُرتكبيه".
 
 

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