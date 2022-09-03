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لبنان

تغريدة "كهربائية" لنعيم قاسم.. ما الذي كشفه بالأرقام؟

Lebanon 24
03-09-2022 | 04:40
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غرّد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في إيران: الكهرباء 24/24 بمعدَّل تكلفة للبيت الواحد شهرياً 200 ألف تومان أي 7 $ تقريباً، وغاز التدفئة في البيت 50 ألف تومان أي أقل من 2 $. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنصف شعبها وتعطيه حقَّه بعزَّة واقتدار".
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