هاشم يكشف عن طبيعة العلاقة بين بري وفرنجية

أكد النائب قاسم هاشم أن "العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير السابق سليمان فرنجية هي علاقة إستراتيجية".



وأضاف في حديث الى برنامج "اليوم السابع" من "صوت لبنان": "الواقعية تفرض القول أن سليمان فرنجية متقدم على غيره من الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، ولكنه ليس الاسم الوحيد ولا النهائي".

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