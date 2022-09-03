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لبنان

مسؤول إعلام حزب الله: تحرير ثروة النفط الوطنية قريب

Lebanon 24
03-09-2022 | 05:45
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إعتبر مسؤول العلاقات الاعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف بأننا "على موعد مع التحرير الثالث عبر تحرير ثروة النفط الوطنية في البحر"، داعيا اللبنانيين الاستعداد إلى الانتصار في ذلك بفرح عظيم. 
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كلام عفيف جاء خلال حفل تكريم اقامته على شرفه العضو المؤسس والمستشارة القانونية في "اللقاء الإعلامي الوطني" المحامية سندريللا مرهج ، لمناسبة مرور 4 سنوات على تأسيس اللقاء الوطني الاعلامي بحضور وزير العمل مصطفى بيرم، والإعلام  زياد المكاري ممثلا بمستشاره مصباح العلي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وحشد من فعاليات المنطقة.

وأشار عفيف إلى أن "المقاومة تعرضت للتشويه والإساءة والاجحاف والظلم، كما لحملات إعلامية متواصلة من مؤسسات اكبر من دول"، مضيفاً: "لئن كان أيار 2000 عيدا للتحرير الأول، وآب 2017 عيد التحرير الثاني، فامأمكم موعد، يرونه بعيدا ونراه قريبا، مع عيد التحرير الثالث، تحرير الثروة الوطنية الدفينة في بحر لبنان". 

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