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لبنان

في طرابلس... "الرانج" احترق بالكامل (صورة)

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:03
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اشتعل فجر اليوم رانج من نوع بي ام x5 في محلة طريق مشروع القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد سارع اهالي المنطقة بمحاولة لاخماده الا ان النيران التهمت كامل السيارة. 
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واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة.
 
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