في طرابلس... "الرانج" احترق بالكامل (صورة)

اشتعل فجر اليوم رانج من نوع بي ام x5 في محلة طريق مشروع القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



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واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة. وقد سارع اهالي المنطقة بمحاولة لاخماده الا ان النيران التهمت كامل السيارة.واقتصرت الأضرار على الماديات، فيما لا تزال أسباب الحريق غير معروفة.