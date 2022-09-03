في عكار... 13 شخصًا في قبضة الجيش... هذا ما تم ضبطه

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



بتاريخ 3 / 9 / 2022، دهمت قوة من الجيش مبنى في بلدة ذوق الحبالصة – عكار، وأوقفت 11 سورياً ولبنانيَّين وضبطت أسلحة وذخائر مختلفة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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