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لبنان

في عكار... 13 شخصًا في قبضة الجيش... هذا ما تم ضبطه

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:07
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 / 9 / 2022، دهمت قوة من الجيش مبنى في بلدة ذوق الحبالصة – عكار، وأوقفت 11 سورياً ولبنانيَّين وضبطت أسلحة وذخائر مختلفة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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