هذا ما أعلنه فوج إطفاء بيروت عن حريق الاهراءات

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أكد فوج إطفاء بيروت أن "العمل المشترك بينه والمتعهد لا يزال مستمراً منذ بدء المرحلة الثانية بتاريخ 29/8/2022".وأشار الفوج في بيان إلى أن هذا العمل يأتي "إستكمالاً للخطة الموضوعة عبر التبريد وسحب الردم، إلى حين الوصول إلى المرحلة الثالثة والأخيرة، القاضية بإخماد حريق الحبوب بشكل نهائي".