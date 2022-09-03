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لبنان

وديع الخازن أبرق الى وزير الخارجية الروسي معزياً

Lebanon 24
03-09-2022 | 06:20
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أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من روما، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معزياً بوفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف.

وأعرب الخازن عن بالغ تعازيه وصادق مواساته، مستذكراً "ما قدمه الفقيد بإخلاص وتفان من خدمات لأجل السلام والاستقرار في العالم، وهو الذي أنهى الحرب الباردة من دون إراقة الدماء".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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