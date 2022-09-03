وديع الخازن أبرق الى وزير الخارجية الروسي معزياً

أبرق عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن من روما، إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، معزياً بوفاة الرئيس السابق للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف.



وأعرب الخازن عن بالغ تعازيه وصادق مواساته، مستذكراً "ما قدمه الفقيد بإخلاص وتفان من خدمات لأجل السلام والاستقرار في العالم، وهو الذي أنهى الحرب الباردة من دون إراقة الدماء".

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